Gündüz tarlada gece protokolde

Aydın Karacasu'da Belediye Başkanı seçilen Mehmet Erikmen ilçeye hizmet ederken, eşi Esma Erikmen de tarım yaparak üretime katkı sağlıyor. Mehmet Erikmen başkan olmadan önce tarlada eşiyle birlikte çalıştıklarının altını çizen Esma Erikmen, eşinin başkan olmasıyla birlikte tek başına üretime devam ettiğini söyledi.

"BİZ BÖYLE ÇOK MUTLUYUZ"

Esma Erikmen, "Eşim başkan seçildikten sonra araç kullanma işi de bana düştüğü için ehliyet alarak traktör kullanmaya başladım. Zeytin zamanında zeytin, tütün zamanında tütün üreten, işçilerin ve zeytinlerin nakliyesini de artık ben yapıyorum. Hem işçileri koordine ediyor hem de bizzat tarlada kendim çalışıyorum. Tarlada çalışmak çok zordur. Bunu tarla işini yapan bilir. Ben eşimi çok sevdiğim için bu işleri üstlendim" şeklinde konuştu.

Eşinin başkan seçildikten sonra hayatında hiçbir şeyin değişmediğinin vurgulayan Esma Erikmen, "Ben de istesem belediyenin özel araçlarına biner gezerdim. Baktığımızda bugün başkan eşi olan birçok kişi, eşlerinin imkanlarından faydalanıyor. Ama bende hiçbir değişiklik yok. Hatta bana başkan eşi tarlada çalışır mı diyor görenler. Ama ben yaşam tarzımı değiştiremedim. Değiştirmem de. Başkan olup insanlara hizmet edersin ama görevler gelir geçer toprakla uğraşmaya da devam edersin. Biz böyle mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM"

Belediye Başkanı olmadan önce çiftçilikle uğraştığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Erikmen ise, "Başkan seçildikten sonra tarlayı nasıl yürüteceğimi düşünürken, eşim tüm işleri üstelenebileceğini söyledi.

Eşime, 'Çiftçilik zordur' dedim ama üstesinden gelebileceğini söyledi. Öyle de oldu zaten. Tüm işlerin başına geçti ve en iyi şekilde de yürütüyor. Benim en büyük destekçim eşim. Gündüzleri ekmek parası için tarlada, akşamları da bana destek olmak için yanımda" diye konuştu. Karacasu'ya hizmetleriyle herkesin gönlünü kazanan Başkan Erikmen'in kadınların üretimde yer almasını desteklemesi de takdir görüyor.