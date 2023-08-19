CHP’li Dinçer’den Çinelilere ihanet!

AYDIN'DA CHP'li Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in seçime az bir süre kala belediyenin taşınmazlarını açık artırmayla satması, ilçeyi karıştırdı. CHP'li Dinçer'in yaklaşan yerel seçimler öncesi belediye taşınmazlarını satmasına AK Parti Çine İlçe Başkanı Burhan Kandemir tepki gösterdi. Söz konusu ihalede 30 taşınmazdan ancak 10'una alıcı bulabildiğini dile getiren Başkan Kandemir, Umurköy Mahallesi'ndeki satılan iki araziden elde edilen 10 milyon 50 bin liralık gelirin nereye aktarılacağını sordu.

'HALKA BİLGİ VERMELİ'

Çine Belediyesi'nin açık artırma usulü ile sattığı 10 taşınmazdan elde edilen gelirin hangi yatırım için kullanılacağı ile ilgili Dinçer'e hesap soran Başkan Kandemir, "Belediye'ye ait taşınmazların geliri seçim propagandası olarak mı harcanacak? Yaklaşan yerel seçimler öncesi 30 ayrı taşınmazı satılığa çıkaran Çine Belediyesi, bunlardan 10'una müşteri bulabildi. Mülkiyeti Çine Belediyesi'ne ait olan taşınmazlardan elde edilen gelirin nereye harcanacağı konusunda kamuoyuna bilgi vermesi gerekir. 2019 yılından bu yana Çine Belediyesi tarafından ilçeye yapılan bir yatırımın olmadığı gözle görünür vaziyette. Satışa çıkarılan bu taşınmazlardan elde edilen gelirle mahallelere ne gibi yatırımlar olacak?" dedi

KÖYE GELİR İÇİN BAĞIŞLANMIŞ

KANDEMİR, satışla ilgili olarak, "Zamanında insanların köy tüzel kişiliğine köye gelir ve katkı olsun diye bağışlanmış, toplanmış ve alınmış araziler Çine Belediyesi'nde fütursuz harcamalar için satılıyor. Bu Çinelilere ihanettir" diyerek tepki gösterdi.