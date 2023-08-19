TIR’ın altında kalan anneyle bebeğini ölüm ayırdı

Aydın Nazilli'de yaşanan feci kazada TIR'ın altında sıkışan anne Duygu Bayhan ve bebeği Kemal Ege Bayhan hastaneye kaldırıldı. Anne Bayhan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken bebeği Kemal Ege Bayhan yaşam savaşı veriyor.

TIR'I FARK ETMEDİLER

Adliyede savcı kalemi olarak çalışan Duygu Bayhan ve oğlu Kemal Ege Bayhan (3) eve gitmek için kayınpederi Kemal Bayhan'ın motosikleti ile yola çıktı. Kemal Bayhan yönetimindeki motosiklet ile aynı şeritte seyir halinde olan Ş.D. yönetimindeki TIR çarpıştı. Sürücü Kemal Bayhan, gelini Duygu ile bebeği Kemal Ege Bayhan TIR'ın altında kaldı. Yaşanan kaza sonrasında görgü tanıkları TIR sürücüsünün kavşağa girdiğinde sağında seyir halinde olan motosikleti fark etmediği ve çarptığını söylediler. Çarpma sonucu motosikletin arkasında oturan anne ve bebeğinin TIR'ın altına kaldığını, sürücünün ise kaldırıma doğru savrulduğunu belirttiler.

DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

Olay yerine gelen ekipler TIR sürücüsü Ş.D. ile torunu ve gelinini motosikleti ile evlerine götüren Kemal Bayhan'ı alkol muayenesine soktu. Her iki sürücüde alkole rastlanmadı. Dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermekten TIR sürücüsü Ş.D.'yi gözaltına alındı. Dün doğum günü olan ve 32 yaşına basan Duygu Bayhan sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Küçük bebeği ise hastanede hayata tutunmaya çalışıyor.