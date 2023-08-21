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Haberler Aydın Aydın Köşk'te beton mikseri alev aldı! Güçlükle söndürüldü

Aydın Köşk'te beton mikseri alev aldı! Güçlükle söndürüldü

Aydın'da seyir halindeki bir beton mikserinde bir anda yangın çıktı. Aracın her yerini saran alevlere müdahale edildi. Yoğun çaba sonrası yangın söndürüldü.

İHA
Aydın Köşk’te beton mikseri alev aldı! Güçlükle söndürüldü

Aydın'ın Köşk ilçesinde seyir halindeki bir beton mikseri bir anda alev topuna döndü, araçtan yükselen alevler güçlükle söndürüldü.

Olay, Köşk ilçesi Başçayır yolu Akdere Köprüsü Mezeköy ile Kızılcayer Köyü arasında meydana geldi.

Başçayır Mahallesi istikametinden Köşk istikametine doğru seyir halinde olan bir beton mikserinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen mikseri yol kenarına çeken, araç sürücüsü kendisini dışarı attı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası ile yangın güçlükle söndürülürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı

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