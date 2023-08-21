Motosiklet yarışı pahalıya mal oldu

Aydın İncirliova'da akrobatik hareketler eşliğinde yarışan 3 motosikletli gencin yarışları kazayla bitti. Kazada 3 motosiklet sürücüsünden 2'si yaralanırken, gençlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, Aydın'ın İncirliova ilçesi Şirinevler Caddesi üzerinde yaşandı. Caddede seyir halinde olan 3 motosikletli akrobatik hareketler yapmaya başladı. Sürücülerden biri gaza basarak 2 motosikletin arasından geçmeye çalıştı ancak başaramadı. Motosiklet sürücüsü iki arkadaşına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücülerinden 2'si yaralandı. Yaralılara ilk müdahale ise yoldan geçen bekçiler tarafından yapıldı. Daha sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Diğer motor sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.