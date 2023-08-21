Otizmli Münir ailesinin kaderini değiştirdi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 2 farklı mahallede yapımları devam eden TOKİ konutlarının hak sahiplerinin belirlenmesi için geçtiğimiz gün kura çekim töreni düzenlendi. Toplamda 241 başvurunun yapıldığı kura çekimlerinde, kendilerine konut çıkanlar duygu dolu anlar yaşadı. Evlerden biri, Kuyucak'ta yaşayan ve 7 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden Fatma Akıl'a çıktı. Biri otizmli Münir Oğuz (24) adında biri de işitme engelli Osman (12) adında iki çocuğu olan Fatma Akıl, kura çekiminde şanslı isimler arasında yerlerini aldı.

HAYALLERİNE KAVUŞTULAR

Kura çekimini otizmli oğlu Münir Oğuz'a yaptıran Fatma Akıl, kura isimlerinin okunmasının ardından gözyaşlarına boğuldu. Eşi Seyhan Akıl ile 25 yıldır evli olduklarını ve 2 engelli çocuğuyla 25 yıldır kira evlerinde süründüklerini söyleyen talihli anne, "Yıllardır ev hayaliyle yanıp tutuşuyorduk. Çocuklarım engelli olduğu içinde ev bulmakta zorlanıyorduk. 7 yıl önce kanser hastalığının pençesine düştüm. Hayat benim için daha da zorlaştı. Eşim emekli. Ben çocuklarıma baktığım için çalışamıyorum. Tek emekli maaşıyla hem kira veriyoruz, hem tedavi oluyorum hem de geçinmeye çalışıyoruz. Bugün evlerden birinin bize çıkmasıyla hayatımız değişti. Allah devletimizden razı olsun. Bizi ev sahibi yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ona ailecek minnettarız. şeklinde konuştu.