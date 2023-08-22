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Haberler Aydın Son dakika: Aydın'da eğitim uçağı düştü

Son dakika: Aydın'da eğitim uçağı düştü

Son dakika haberi...Aydın 'ın Efeler ilçesi'nde eğitim uçağının düştüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Son dakika: Aydın’da eğitim uçağı düştü

Aydın Çıldır Havalimanı'nda bulunan uçuş okulundan eğitim amaçlı kalkış yapan bir uçak, kalkış esnasında düştü. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay saat 12.40 sıralarında Tepecik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Çıldır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğitim amaçlı kalkış yapan uçak, kalktıktan hemen sonra Tepecik mesire alanı yakınına düştü. Uçakta bulunan eğitmen ile öğrenci ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bölgede çalışmalar devam ediyor.

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