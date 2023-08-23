“Halkın özlediği hizmeti Aydın’a biz ulaştıracağız”

SİVAS Milletvekili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Aydın'da AK Parti 2023 Şehir Buluşmaları Programına katıldı. Aydın'da merkezi hükümetin yaptığı hizmetlerin yanında belediyecilik hizmetlerinde geri kaldığını ifade eden Güler, "21 yıllık AK parti döneminde Aydın'a 41 milyar liranın üzerinde yatırım kazandırdık. Maalesef Aydın, kendisine yakışan bir belediyecilik hizmeti göremiyor. 2024 belediye seçimleri ile Aydın'da özlediğimiz belediyecilik anlayışı sağlayacağız. Aydın ve ilçe belediyelerini kazanarak halkın özlediği hizmet kalitesine Aydın'ı ulaştıracağız" şeklinde konuştu.