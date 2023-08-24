‘Bayülgen beğenmedi yeniden ihale yapıldı’

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin, Kuşadası Tariş alanında 3 yıl önce restorasyonu yapılan tescilli tarihi binanın yapılan imalatlarını söktürüp yenisini yaptırdığı ve belediyeyi 17.5 milyon lira kamu zararına uğrattığı belirtildi. Buna göre Büyükşehir Belediyesi "Kuşadası 126 Ada 21 parselde kafe ve restoran binalarının restorasyonu, kültür merkezi, yer altı otoparkı ve çevre düzenlemesi işi" adı altında 14 Ocak 2020'de ihaleye çıktı. İhale 25 milyon 470 bin liraya Azboy Mühendislik ve Özkentaş İnşaat firmaları aldıisimli yüklenici oldu.

AYNI ADA AYNI PARSEL

Aydın Büyükşehir Belediyesi, aradan 3 yıl geçtikten sonra 29 Mart 2023'te yine 126 Ada 21 parselde, "Tescilli binaların restorasyonu ve çevre düzenlenmesi yapım işi" adı altında ikinci bir ihaleye çıktı. Bu ihaleyi de 17.5 milyon lira bedelle Emrah Erverdi isimli yüklenici aldı. Aynı binanın restorasyon ve düzenlemesi için zaten 25.4 milyon liralık bir ihale yapılmışken 3 yıl sonra bu defa 17.5 milyon liralık ihaleye çıkılması Aydın ve Kuşadası'nda gündem oldu.

İLANLARINI YAYINLADI

Konuyla ilgili paylaşım yapan ve aynı iş için çıkılan iki ihalenin sonuç ilanlarını yayınlayan İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi eski Başkanı Özlenen Alcı, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Alcı, "Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Tariş alanında, 3 yıl önce restorasyonu yapılan iki tescilli tarihi binanın yapılan imalatlarını söktürüp yeniden yaptırıyor. Aynı ada, aynı parsel, aynı binalar, aynı restorasyon, Tekstil Park'tan aynı projeciler ve aynı müteahhit...

Her şey aynı. Birinci ihalede yapılmış işler tekrar ihale ediliyor. Tekrar paralar ödeniyor. Neden mi? TV programcısı Okan Bayülgen tarihi binalarda kafeterya açacakmış. Paşamın mekanı beğenmediği ve keyfine göre mekan hazırlandığı her yerde konuşuluyor. Zarara bakın 17 milyon lira" diye konuştu.

'İL BAŞKANININ DAMADI ÇIKTI'

ALCI paylaşımında, "Bu karmaşık ilişkileri kim organize ediyor biliyor musunuz. CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi'nin müstakbel damadı Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Serdar Özmen... 'Sütten çıkmış ak kaşık' Aydın Büyükşehir Belediyemiz, yazılanları yalanlasın, detaylara öyle girelim" dedi.