741 yıllık gelenek 20 bin kişinin katılımıyla yaşatıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bu yıl 34.'sü düzenlenen geleneksel 'Karacasu Afrodisias, Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali' ile birlikte 741. Dedebağ Keşkek Hayrı etkinlikleri başladı. İlçeye bağlı Cuma Mahallesinde başlayan, uzun yıllardır Cuma Mahallesi Hayırlı İşler Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde katkıda bulunmak isteyen herkesin maddi manevi katkılarıyla yapılan Dedebağ Keşkek Hayrına ilgi her yıl artıyor. 7'den 70'e her yaştan ve toplumun her kesiminden geniş katılımın olduğu etkinlikte, gece başlayan hazırlıkların ardından 35 kazan keşkek hazır hale getirildi. Debebağ'ın yemyeşil doğası, serin havası ve manevi atmosferini yerinde yaşayıp keşkeği tatmak isteyenler, etkinlikte uzun kuyruklar oluşturdu.

35 KAZAN KEŞKEK YAPILDI

35 kazan keşkele beraber bir ton biberden yapılan turşu ve 6 bin ekmek ve su misafirlere ikram edildi. İmece usulü gerçekleştirilen hayra binlerce vatandaş ile birlikte Kuyucak Kaymakamı ve Karacasu Kaymakamı Vekili Fehmi Sinan Niyazi, Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, Emniyet Amiri Mustafa Kulaksız, İlçe Jandarma Komutanı Emre Atılgan, İlçe Müftüsü Yunus Erdoğan katıldı.Programın sonunda 9 metre 40 santimlik pide standı gezilip pidelerin tadına bakıldı. Ayrıca keşkek ve yayık ayranı ikram edildi. Kaymakam Vekili Niyazi ve Başkan Erikmen karşılıklı demir döverken açılış etkinliği yörük çadırının gezilmesi ile sona erdi.

"ATA MİRASI GELENEĞİMİZ"

Belediye Başkanı Mehmet Erikmen ise, "Atalarımızın mirası bu geleneği gelecek nesillere taşımak için çaba harcıyoruz. Bu etkinlik Türk tarihinin en eski geleneği. Kırkpınar yağlı güreşlerinden bile eski bir gelenek" ifadelerini kullandı.