CHP'Lİ Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın Türk Bayrağı üzerine adını yazdırıp sokaklara astırdığı iddiasının ardından belediyeden yapılan, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, ilçemiz elektrik dağıtım şirketinin çalıştığı reklam ajansı tarafından, Belediyemizden bağımsız olarak bayrak görselleri hazırlanmıştır" açıklamasına şirketten yalanlama geldi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

AYDEM'DEN yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile ilgili yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. CHP'li belediyeden ve ilgili şirketten yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar, jest yaptığı ileri sürülen şirketten açıklama bekledikleri yönünde sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı.

Muğla Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fethiye ilçemizde ana caddelerdeki reklam panolarına şanlı bayrağımızın üzerine Fethiye Belediye Başkanının adının ve Belediye logosunun yer aldığı görsellerin asıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görseller 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden toplatılmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.