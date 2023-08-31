15 dakika önce aldı, cezadan kurtuldu

İsmini açıklamayan sürücü "Başımdaki kaskı 15 dakika önce 300 TL'ye almıştım. İyi ki almışım 437 TL cezadan kurtuldum" diye konuştu.

Ordu Caddesi üzerinde denetim gerçekleştiren trafik ekipleri eksik evraklı, kasksız ve kusurlu sürücülere cezai işlem uyguladı. Denetimler sırasında bir vatandaş yeni aldığı kaskı ile denetim noktasına girince güldüren anlar yaşandı. "Kaskımı daha 15 dakika önce ceza yememek için aldım. 300 lira para vererek aldığım kaskım şuan 437 lira ceza yememi engelledi, mutluyum" diye konuşması görevli polis memuru ve çevredekileri gülümsetti.