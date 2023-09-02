Motosiklet kazasında can verdi

AYDIN'IN Söke ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki Eyüpcan Budak (12), kazada hayatını kaybetti. Kaza, Söke'ye bağlı Güllübahçe Mahallesi Turunçlar mevkiinde meydana geldi. Serhat K. idaresindeki otomobil ile Serhat K.'nın kullandığı motosiklet çarpıştı.

Savrularak asfalta düşen motosikletin sürücüsü ile yolcu Eyüpcan Budak ağır yaralandı. Müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Budak, 2 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Serhat K'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.