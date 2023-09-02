  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Motosiklet kazasında can verdi

Motosiklet kazasında can verdi

KAZIM YÖRÜKCE
Motosiklet kazasında can verdi

AYDIN'IN Söke ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki Eyüpcan Budak (12), kazada hayatını kaybetti. Kaza, Söke'ye bağlı Güllübahçe Mahallesi Turunçlar mevkiinde meydana geldi. Serhat K. idaresindeki otomobil ile Serhat K.'nın kullandığı motosiklet çarpıştı.

Savrularak asfalta düşen motosikletin sürücüsü ile yolcu Eyüpcan Budak ağır yaralandı. Müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Budak, 2 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Serhat K'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA