O taksicilerden şikayetçi oldu

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde Hasret Demir'in 4 yaşındaki oğlu M.D'nin denizde epilepsi nöbeti geçirdi. Baygın halde denizden çıkardığı oğlunu kucağına alıp sahildeki taksi durağına giden kadın, "Oğlum ölüyor, hemen hastaneye gitmemiz gerekiyor" diyerek taksicilerden yardım istedi. Taksiciler ise, "Üzeriniz ıslak sizi alamayız" diyerek vicdanları sızlattı. Demir ise 3 şoförden şikayetçi oldu.

ŞOFÖRLER İSTEMEDİ

YAŞANAN olayı telefonla Yeni Asır'la anlatan Hasret Demir, "26 Ağustos'ta oğlum ve halam ile birlikte plaja gittik. Oğlum epilepsi nöbeti geçirdi. Kucağıma alarak taksi durağına gittim ve gördüğüm ilk şoföre oğlumu hastaneye götürmek istediğimi söyledim. Taksi şoförü, o durakta çalışmadığı için kendilerini götürmesi halinde diğer şoförlerle sorun yaşayacağını belirterek beni diğer taksilere yönlendirdi. Diğer şoförler de "üzeriniz ıslak, sizi götüremeyiz' dediler. Ardından başka bir şoför dayanamayıp bizi hastaneye götürdü. Oğlumun tedavisi yapıldıktan sonra taksicilerden şikayetçi oldum. Bu herkesin başına gelebilecek bir durum. Taksicilerin bu kadar insafsız olması çok üzücü" dedi. Taksicilerle ilgili de işlem başlatıldı.