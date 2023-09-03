Sosyal medyadan fotoğraf paylaşıp canına kıydı

AYDIN'DA avukat Hasan Ali Aktaş (31), sosyal medyadan mermer fotoğrafı paylaşarak yaşamına son verdi. Aktaş'ın paylaştığı fotoğraftaki mermerde ellerini semaya açmış Mevlevi motifi gördüğünü belirtmesi dikkat çekti. Olay, Germencik ilçesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan avukat Hasan Ali Aktaş, gece saatlerinde evinin balkonunda kendini astı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Avukatlık yapan Hasan Ali Aktaş'ın hakimlik sınavlarını kazandığı ve atama beklediği öğrenildi.