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Haberler Aydın Aydın'da zincirleme trafik kazası! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Aydın'da zincirleme trafik kazası! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Aydın Muğla Karayolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralanırken, yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

İHA
Aydın’da zincirleme trafik kazası! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Aydın'da akşam üzeri etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken Muğla Karayolu üzerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Hallaçlar mevkiinde, yağış nedeniyle emniyet şeridine park eden bir araca diğer araçların çarpması sonucu 8 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada biri bebek 8 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, trafik polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araçlardan çıkarılan vatandaşları, sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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