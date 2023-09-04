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Haberler Aydın Hastanede yere düşen kadın tekniker hayatını kaybetti

Hastanede yere düşen kadın tekniker hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hastanede görevli anestezi teknikeri Güngör Dodak (39), bir hastanın ameliyatı için hazırlık yaparken yere düştü. Doktorların kalp masajına rağmen hayata döndürülemeyen Dodak’ın yaşamını yitirmesi hastanede büyük üzüntüye neden oldu.

DHA
Hastanede yere düşen kadın tekniker hayatını kaybetti

Nazilli Devlet Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan Güngör Dodak, bir hastanın ameliyatı için hazırlık yaparken aniden yere düştü. Dodak'ın düştüğünü gören doktorlar, kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

Dodak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç teknikerin ölümü, hastanede büyük üzüntüye neden oldu. Dodak'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Güngör Dodak'ın 6 ay önce evlendiği eşi Yunus Emre Dodak'ın da MR teknikeri olarak aynı hastanede görev yaptığı öğrenildi. Genç kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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