ASTİM OSB parlıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yer alan ASTİM Organize Sanayi Bölgesi, kent ekonomisinin adeta lokomotifi oldu. Yaklaşık 22 yıl önce Tüzel Kişilik kazanarak kurulan Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi, bünyesindeki 149 sanayi tesisi ile 5 bin 650 kişiye istihdam sağlıyor. Aydın ekonomisiyle birlikte ülke ekonomisine de büyük bir değer katan Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Erdem Bilgili, ASTİM OSB ve yaptıkları projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nin 160 hektarlık alanda fabrikaların faal durumda olduğunu belirten Bilgili, OSB'nin yol, kanalizasyon, yağmursuyu, doğalgaz, içme ve kullanma suyu, katı atık bertarafı altyapı hizmetlerinin tümü tamamlanarak hizmet verdiğini belirtti. Kamulaştırma ve yeni arsa oluşturulması çalışmaları devam eden OSB'nin diğer alanlarında ilave altyapı ve yol çalışmaları planlandığını dile getiren Bilgili, kamulaştırmaların tamamlanması ile bu hizmetlerin de yapım çalışmalarına başlanacağını kaydetti.

ARITMA TESİSİ İLE TEMİZ CEVRE

Sanayiden kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yapmış olduğu yatırımlar ile ön plana çıkan ASTİM OSB'nin en önemli yatırımı olan arıtma tesisi hakkında bilgi veren Bilgili, "Çevre İzin Belgesine sahip 1700 m3/gün kapasiteli Merkezi Atıksu Arıtma tesisinin yapımı 2009 yılında başlanmış, 2011 yılında yatırımı tamamlanarak İşletmeye açılmıştır. Tesiste Fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtım yapılmaktadır. 10.000 m2 bir alan üzerinde yer alan yıllık ortalama 300.000 m3 atıksu arıtımı gerçekleştiren Endüstriyel tipteki Merkezi atıksu arıtma tesisi yüzde 98 arıtma verimliliği ile faaliyet göstermektedir. Arıtma tesisinin işletmeye açılması ile Çevre Yönetim Sistemini faaliyete geçiren ASTİM OSB de atıksu verileri otomasyon sistemi ile sürekli izlenebilir ve denetlenebilir durumdadır. Atıksu Arıtma Tesisi, Bölgemizde bulunan fabrikaların atıksu arıtma ihtiyacını şu an için karşılamaktadır. Bölgemiz sanayi parseli doluluk oranının artması halinde, Bölgemizin atıksu arıtma ihtiyacını karşılayabilmesi için, atıksu arıtma tesisimizin kapasite artırımı yatırım programımıza dahil edilecektir" dedi.

KADIN İSTİHDAMI ARTIYOR

2024 yılında diğer alanların kamulaştırılmasının tamamlanması ile birlikte 200 hektarlık alan içerisinde toplamda 150 hektar yeni sanayi parseli oluşturulacağının altını çizen Bilgili şunları söyledi: "149 katılımcı parseli bulunan Organize Sanayi Bölgemizde ağırlık sektör Makine ve İmalat sanayidir. Organize Sanayi Bölgemizde toplam 5653 kişi istihdam edilmektedir. Kadın çalışan sayımız 1130 kişiye ulaşmış durumdadır. Kadınlar, sanayi tesislerinde çalışamaz algısını yine kadınlarımız ile birlikte yıkmak istiyoruz. Sanayi tesislerimizde beyaz yaka olarak nitelendirdiğimiz ofis bölümlerinde muhasebe, iletişim, pazarlama gibi bölümlerde ağırlık çalışan kadınlarımız artık mavi yaka olarak üretim hatlarımızda da çalışmaktadırlar"

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ ÇALIŞMALARI

Bilgili, "ASTİM Sürekli Eğitim Merkezimizde eğitim ile istihdamı bir araya getirerek nitelikli iş gücünü oluşturuyoruz. Kaynakçılık ,saç metal işçiliği, otomotiv boyacılığı eğitim programlarına yer verilen Eğitim Merkezinde meslek sahibi olmak isteyen gençler, kadınlarımız ve dezavantajlı grup olarak nitelendirebileceğimiz genç işsizlere mesleki eğitimler verilmektedir. Bölge firmalarımız ile birlikte özellikle Kaynakçılık meslek dalında günümüz kadar bir çok kursiyere ve kadınlarımıza eğitimler verilerek istihdam edilmelerine olanak sağladık" diyerek istihdamın arttırılmasına yönelik yapılan çalışmaları anlattı.