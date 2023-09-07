Aydınlı sanayiciler hızlı tren ve havaalanı istiyor

Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, hızlı tren ve havaalanı yatırımlarıyla Aydın'ın lojistik üssü haline geleceğini ifade etti. Aydın'ın üretim, ihracat ve ithalat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan AYSO Başkanı Gökhan Maraş, Türkiye'nin önemli sanayi kentleri arasında yer alan Aydın'ın en fazlı ihracat yapan iller sıralamasında 22. sırada bulunduğunu belirtti.

KALİFİYE ELEMAN

Sanayicilerin en önemli sorunlarından birinin kalifiye eleman sorunu olduğunu belirten Maraş şunları söyledi: "Kalifiyeli elaman sıkıntısı her sektörde olduğu gibi Aydın sanayi sektöründe de yaşanıyor. Üretim sektöründe faaliyet gösteren tüm iş kollarında kalifiyeli eleman bulamadığımız için niteliksiz iş gücüne yöneliyoruz. Aydın'da çoğu firmada erkeklerin çalıştığı pozisyonlarda artık kadın istihdamın arttığını gözlemliyoruz. Bu sebeple, kadınlarımızın da iş hayatında olmasını çok önemsiyoruz. Bugün forklift kullanıcısından kaynakçısına, CNC operatöründen kamyon kullanımına kadar pek çok işi kadın çalışanlarımız üstlenmiş durumdadır. Ülkemizin en önemli sorunu olan işsizlik ve kalifiyeli eleman ihtiyacına kalıcı bir çözüm bulunması için kalifiye eleman yetiştirilmesi gerekiyor."