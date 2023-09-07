Buharkent’e hizmet sağanağı

Buharkent Belediyesi, ilçenin spor altyapısını güçlendirme ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanma amacıyla çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. İlçe merkezi ve dış mahallelerde gerçekleştirilen spor tesisleri yenileme çalışmalarıyla birlikte, gençlik merkezi inşası ve jeotermal enerji kullanımı projeleri de dikkat çekiyor.

İlçede toprak zemini olan futbol sahasının çimlendirilmesi ve tribün inşasıyla birlikte 250 kişilik seyirci tribünü oluşturuldu. Ayrıca, 5 adet halı saha ve 1 adet çok amaçlı saha (basketbol, voleybol, tenis) ilçeye kazandırıldı.

SPOR YATIRIMLARI HIZ KESMİYOR

Futbol sahasını çimlendirme ve ilave tribün inşası gibi önemli yatırımlarla Buharkent'in spor altyapısı güçlendirildi. İlçede toprak zemini olan futbol sahasının çimlendirilmesi ve tribün inşasıyla birlikte 250 kişilik seyirci tribünü oluşturuldu. Ayrıca, 5 adet halı saha ve 1 adet çok amaçlı saha (basketbol, voleybol, tenis) ilçeye kazandırıldı. Böylelikle sporun farklı alanlarında faaliyet gösterenler için modern tesisler oluşturulmuş oldu. Gençlik merkezi projesi de ilçenin gençlerine yönelik önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Spor Toto Teşkilatının desteğiyle inşa edilen Gençlik Merkezi için tefrişatın tamamlanması için 1 milyon TL'lik destek arayışı sürüyor.

YEMYEŞİL BİR İLÇE

Buharkent'in doğal güzellikleri arasında yer alan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı, yeşil alanların kamulaştırılması ve modernizasyon çalışmaları sonucu ilçeye kazandırıldı. Park projesine 2.5 milyon TL'lik yatırım yapıldı ve böylece halkın dinlenme ve sosyal etkinlikler için kullanabileceği bir alan oluşturuldu. İlçenin ihtiyaç duyulan noktalarında yeni park ve bahçelerin yapımları sürerken mevcut park ve bahçeler ile işletmeler yapılan çalışmalarla güzel bir görüntüye kavuştu.

JEOTERMALLE KONUTLAR ISITILACAK

Jeotermal enerji kullanımı konusunda da Buharkent Belediyesi öncü bir rol üstleniyor. Jeotermal enerjinin çeşitli alanlarda kullanımını teşvik eden belediye, kent ısıtması, tarımsal üretim, termal turizm gibi farklı alanlarda jeotermal enerjinin potansiyelini vurguluyor. Bu amaçla, ilçede jeotermal kaynakların kullanımına yönelik projeler geliştiriliyor ve tesislerin modernizasyonu sağlanıyor. Jeotermal enerjinin kullanımının yaygınlaştırılmasıyla Aydın'ın ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda, Buharkent Belediyesi 5000 konutun jeotermal enerji ile ısıtılmasını sağlayacak bir projeyi hayata geçiriyor.

Bu yıl içinde ihaleye çıkacak Buharkent Pazaryeri ve Otopark projesi ilçeye değer katacak. Proje ile Buharkent Meydanda bulunan eski okul alanına ait 2 bin 500 metrekare alana 2 kat ve 200 araçlık otopark ile birlikte 12 bin 500 metrekarelik alana da 3 katlı pazaryeri yapılması planlanıyor.

SERACILIK VE TERMAL TESİS PROJESİ

İlçede jeotermal enerjinin tarım alanında kullanılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 240 dönümlük jeotermal sera alanın belediye tarağından tescil ettirilirken jeotermalin tarımda da kullanılmasının önü açılacak. Jeotermal enerjinin kullanım alanının çeşitlendirilmesi için ayrıca, Tarihi Ortakçı Kaplıcasının bulunduğu bölgede 70 bin metrekarelik bir alanın imar planı düzenlendi. Belirlenen bölgede bir termal tesis yapılması planlanırken 32 Milyon Euro'luk yatırım için bir girişimci talepte bulundu.

PAZARYERİ VE OTOPARK İHALESİ

Buharkent Belediyesi, otopark ve pazaryeri projesinin uygulanacağı arsa karşılığında Anadolu Lisesi yapımını üstlendi. Buharkent Meydanda bulunan eski okul alanına ait 2 bin 500 metrekare alana 2 kat ve 200 araçlık otopark ile birlikte 12 bin 500 metrekarelik alana da 3 katlı pazaryeri yapmak için proje hazırladı. Projeyi revize edilerek bu yıl içerisinde tekrar ihale edilecek.

HİZMET YAĞMURUNA DEVAM

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçenin gelişmesi için hizmet yağmurunun devam edeceğini belirterek, "İlçemizin daha yaşanabilir, daha modern ve daha güzel bir hale gelmesi için ekiplerimizle birlikte yoğun şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımız için durmadan dinlenmeden hizmet ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın her sorununa, her talebine yetişmeye imkanlar dahilinde cevap vermeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla halkımızın takdirini kazanmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.