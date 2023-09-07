Geleceğin kadın kaynak operatörleri yetişiyor

Kadın istihdamını arttırma ve fırsat eşitliği vizyonu doğrultusunda Polat Makina, sektörde kadın istihdamını arttırmak için öncü bir adım atıyor. Zeytinyağı ve avokado yağı için komple üretim hattı, çeşitli sektörler için santrifüj teknolojileri ve ekstraksiyon sistemleri üreten ve yaklaşık yarım asırdır sektöründe birçok ilke öncülük eden Polat Makina, sektörde dikkat çeken bir yeniliğe daha imza atmak için kadınlara yönelik Kaynak Operatörü Yetiştirme Programı'nı başlattı. Program kapsamında, daha önce kaynak ekipmanlarıyla tanışmamış kursiyerlere, Polat Makina bünyesinde bulunan deneyimli bir teknik eğitmen tarafından Astim OSB Sürekli Gelişim Merkezi'nde kaynak eğitimi veriliyor.

"KADINLARIN GÜCÜ"

Programda kursiyerlere, İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri alınarak kaynak ekipmanlarının nasıl kullanılacağı hem teorik hem de uygulamalı olarak öğretiliyor. Eğitim programını başarıyla tamamlayan kadınlar, Ustalık Telafi Programı kapsamında Ustalık Mesleki Belgesi almaya hak kazanıp Polat Makina tarafından Kaynak Operatörü olarak istihdam edilebilecekler. Polat Group Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Polat Makina Genel Müdürü Volkan Polat, endüstriyel alanda kadın istihdamını arttırıp toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak için başlattıkları bu programdan mutluluk duyduklarını belirtti.

Programın, yeni katılımcılarla devam edeceğini belirten Polat, bunu bir proje olarak ele aldıklarını ve kadın istihdamını arttırmak için yapılan bu programın, farklı eğitimlerle çeşitleneceğini ve 2025 yıl sonuna kadar Polat Makina mavi yaka çalışan sayısının yüzde 35'nin kadın olmasını hedeflediklerini ifade etti. Hafta içi her gün 08.30 ve 17.00 saatleri arasında eğitim gören kursiyerler, daha önce ellerine hiç kaynak ekipmanı almadıklarını belirttiler. Eğitime başlarken kaynak işini yapıp yapamayacaklarıyla ilgili korkuları olduğunu söyleyen kursiyerler, eğitimle birlikte hiç bilmedikleri bir alanda altın bileziğe sahip olmanın heyecanını yaşadıklarını ve kaynak yapmaktan mutlu olduklarını ifade ettiler.

"YENİ BİR SOLUK"

Polat Makina COO'su L. Mutlu Şahan, sektörü yakından takip eden ve farklı firmalarda çalışmış biri olarak "erkek egemen" olarak adlandırılan bu sektörde, kadın istihdamını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini bu derece önemseyen nadir firmalardan biri olduklarını söyleyebileceğini iletti ve bazı ülkelerde genellikle "erkek mesleği" olarak tanımlanan kaynak operatörlüğü, CNC operatörlüğü ve elektrik teknisyenliği gibi mesleklerin kadınlar tarafından da tercih edildiğini ancak ülkemizde hala "kadın mesleği" ve "erkek mesleği" gibi bir ayrımın söz konusu olduğunu ve Polat Makina olarak bu algıyı kırmak için çabaladıklarını belirtti. Yeni kursiyerlerle eğitim programını sürdürülebilir kılmak isteyen Polat Makina yönetimi, kadın istihdamının sadece kaynak operatörlüğüyle sınırlı kalmayacağını ve ilerleyen dönemlerde başka alanlarla ilgili de eğitim programlarının artarak devam edeceğini belirttiler. Kadınların teknik alanda daha fazla yer almalarına yönelik bu yenilikçi adımıyla Polat Makina, ilklerin öncüsü olma vizyonunu ileriye taşırken daha fazla kadının endüstriyel alana entegre olmasına ve sektöre katkı sağlamasına vesile olacak.

DÜNYA ÇAPINDA 15'IN ÜZERINDE BAYII

POLAT Group Holding bünyesinde bulunan ve temelleri 1978 yılında İbrahim Polat tarafından Aydın'da atılan Polat Makina, zeytinyağı ve avokado yağı için komple üretim hattı, gıda ve içecek, süt ve süt ürünleri, çevre ve atık su, biyoendüstri, petrol ve mineral yağ, kimya ve endüstriyel uygulamalara yönelik çevre dostu santrifüj teknolojileri (dekantör ve separatör) ve ekstraksiyon sistemleri üretmektedir. Polat Makina, Türkiye haricinde; Yunanistan, Fas ve İtalya'da da üretim, montaj, satış ve satış sonrası hizmetler servisleriyle ve dünya çapında 15'in üzerinde bayisiyle dünyaya hizmet vermektedir.