Haus’tan Aydın sanayisine yenilikçi ve çevreci yerleşke

Haus Makine Sanayi Tic. A.Ş.'nin Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alacak olan yeni yerleşkesi 100 bin metrekare açık alanda, 65 bin metrekare taban oturum alanı ve toplamda 70 bin metrekareyi aşan inşaat alanı ile bölgedeki en büyük yatırımlardan biridir. Yerleşke alanının büyüklüğünün yanı sıra zemin etüt ve güçlendirme çalışmaları titizlikle sürdürülmüş ve 6 bin tonun üzerinde çelik kullanılarak fabrika tamamen modern yapısal çelikten oluşturulmuştur. Sürdürülebilirlik prensibi kapsamında çatıda son teknoloji ürünü olan membranlı paneller kullanılmıştır. Destekleyici olarak, doğal kaynakları en etkin kullanma, karbon salınımını azaltma ve enerjide bağımsızlaşma gibi hedefler doğrultusunda ise yerleşke çatısına GES sistemi kurulmuştur. GES ile işletme, enerji tüketiminin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynağı ile güneşten sağlayacak, bu sayede hem çevreci hem de uzun vadede çok daha ekonomik bir biçimde elektrik tüketimini yeşil enerjiden sağlama hedefini gerçekleştirecektir. Ayrıca membranlı paneller GES uygulamalarında da sızdırmazlığı sağlamakta, iki açılı eğimle birlikte yağmur sularını sifonik sistemlerle tahliye etmektedir.

YÜZDE 65 TÜKETİM AVANTAJI

Talaşlı imalat bölümünde geliştirilen proje sayesinde CNC makinalarda kullanılan bor yağlarda geri dönüşüm sağlanmış ve ayrı bir arıtma tesisi kurulmuştur. Bu tesis ile yıllık bor yağ tüketiminde yüzde 65 tüketim avantajı sağlanacaktır. Aydın'ın sanayi alanındaki gelişimini de etkileyecek dev kampüs, doğrudan işe alım bakımından istihdama, satın alım bakımından ise tedarikçilerin büyümesini ve yeni tedarikçilerin kurulmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca Türkiye'den ithal edilen makina sayısını azaltacağı gibi, ihraç edilen makine sayısını da arttıracak ve cari açığın kapanmasında rol oynayacaktır.

ÜRETIM HACMI KATLANACAK

Yerleşke, halihazırda 2 ayrı idari binayı, 2 güvenliği, 1 fabrika binasını, bağımsız modern bir yemekhaneyi, sosyal tesisleri, kantini ve modern personel giyinme binalarının her birini tek parsel içinde barındırıyor. Yeni makine yatırımları ile 3 yıl içinde mevcut üretim hacminin 2 katına, sonraki 5 yıl içinde 3 katına ulaşması hedefleniyor. Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alacak yeni yerleşkeye 2024 yıl sonuna kadar taşınılması planlanmaktadır. Kademeli olarak gerçekleşecek taşınma sonunda tüm Üretim, ARGE ve Satış Sonrası Hizmetler bölümleri tek bir çatı altında toplanmış olacak. Aynı zamanda Haus, yeni fabrikası ile birlikte üretimdeki makine parkını son teknoloji makinelerle artırmaya devam edecek. Böylelikle Haus, Global ölçekte Aydın'dan tüm dünyaya hizmetlerini sunabileceği, 14 futbol sahası büyüklüğünde bir kampüse yatırım yapıyor olmanın haklı gururunu yaşıyor ve Haus kampüsünün açılışı için gün sayıyor.