İncirliova Belediyesi’nin yol hamlesi tam kapasite

İncirliova Belediyesi, vatandaşların kolay, konforlu ve güvenli şekilde ulaşım sağlaması için ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede önemli ulaşım yatırımlarını hayata geçirdiklerini aktaran Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Şu ana kadar toplamda 80 bin metrekarelik yol yaptık. Son olarak 40 bin metrekarelik yol yapım ihalemizi de tamamladık. Merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın tüm mahallelerimizdeki yol yapım hamlemiz devam edecek" diye konuştu.

TAM KAPASİTE SAHADAYIZ

Belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kaya; "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yol yapım çalışmalarını öncelikli işimiz olarak kabul ediyoruz. Bu anlayışla tam kapasite sahadayız. Ekiplerimiz, İstiklal Mahallesi 512 Sokakta, Gerenkova Mahallesi 1216-1219- 1220 ve 1223 Sokakta ve Cumhuriyet Mahallesi 448 Sokaktaki çalışmalarını tamamladı. Şu anda Zafer Mahallesi Bosna Caddesi'nde, Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde ve Cumhuriyet Mahallesi 441 ve 452 Sokakta üç farklı mahallede çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

"HALKIMIZA FEDA OLSUN"

Öncelikle acil yol sorunlarını çözüme kavuşturduklarını dile getiren Başkan Kaya; "İncirliovamız sürekli gelişen ve hızla büyüyen bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin etkisiyle son dönemde doğal gaz bağlantı çalışmaları nedeniyle sürekli yollarımız bozuluyor. Vatandaşın doğalgaz hizmetinden yararlanmasını sağlamak için İncirliova Belediyesi olarak büyük bir fedakârlık gösteriyoruz. Bu konuda taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduk desek abartmış olmayız. Çünkü doğalgaz firması yolu bozuyor, hemen arkasından biz yolun hızlıca tamiratını yapıyor ya da yolu yeniliyoruz. Birçok yerde bu hizmeti belediyeler vermiyor, doğalgaz firması bozulan yolu yeniden yaptırırken bunun parasını da vatandaştan alıyor. Biz halkımızı mağdur etmemek için bu yükü omuzladık. Çünkü biz İncirliova halkının her şeyin en güzeline layık olduğunu düşüyoruz, halkımıza feda olsun" ifadelerini kullandı.

80 BİN METREKARE YOL

Şu ana kadar toplamda 80 bin metrekarelik yol yaptıklarını dile getiren Başkan Kaya, tamirat çalışmalarının yanında yeni yol yapım çalışmalarının da sürdüğünü belirterek "Bozulan yollarda yaptığımız tamirat çalışmalarının yanında yeni yol yapım çalışmalarımız da aralıksız sürüyor. Bu anlayışla İncirliovamızı güzelleştirmek, kentimize değer katmak için canla başla çabalıyoruz.

Göreve geldiğimiz günden bu güne 80 bin metrekare yol yaptık. Son olarak 40 bin metrekarelik yol yapım ihalemizi de tamamladık. Merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın tüm mahallelerimizdeki yol yapım hamlemiz devam edecek. Bu vesileyle mesai saati gözetmeksizin, gece gündüz demeden, hafta sonları da dâhil olmak üzere çalışan personellerimize ve çalışmalarımız esnasında sabır ve anlayış gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

PANKARTLI TEŞEKKÜR

Öte yandan yol yapım çalışmalarının yapıldığı bölgedeki esnaf ise memnuniyetini dile getirmek için caddelerine pankart asarak Başkan Kaya'ya teşekkür etti.