Kuşadası’nda sezon hareketli geçiyor

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası'nda sezonun hareketli geçtiğini söyledi. Akdoğan yaptığı açıklamada, "Artık sezon sonuna yaklaşıyoruz. Hareketli bir sezon geçirdik ve sezonumuz devam ediyor. Ancak, doluluk olarak da, sayı olarak da Kuşadası oldukça iyi olsa da, yüksek enflasyon herkesi çok etkilemiş durumda. Turizmcilerimizin önceden satılan yataklardan dolayı enflasyona bağlı olarak geliri eridi" dedi.

KRUVAZİYERDE ZİRVEDE

Akdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:Sayılarımız iyi ama gelen turistlerin çarşılardan alışverişlerinde alım düşmüş durumda. Bu da gelen yabancı turistin de enflasyonu sorguladığını gösteriyor. Maliyet artışları tüm fiyatlara yansıyor. Tüm doluluğumuza rağmen enflasyona göre bir yol çizmezsek, sezonu karla kapatamayız. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "Ülkemize geçen yıl yanaşan her iki kruvaziyer gemisinden biri Kuşadası'na geldi. Bu yıl için de 1 milyon hedefimize umarım ulaşırız. Bunun için altyapımız yeterli. Bu yıl ulaşamazsak bile, önümüzdeki yıl bir milyonun üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Kuşadası kruvaziyerde, her zamanki gibi yine zirvede" diye konuştu.