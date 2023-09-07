Sur Çelik Kapı zirvede kalmayı hedefliyor

Çelik kapı sektörünün önde gelen lider firmalarından biri olan Sur Çelik Kapı, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine zirvede kalmayı ve en prestijli projelerde değerli bir çözüm ortağı olarak yer almayı hedefliyor. Yaşanan talep yoğunluğunun en büyük sebeplerinden birinin Sur Çelik Kapı'nın Ar-Ge çalışmalarımızın durmaksızın devam etmesi olduğunu belirten Sur Çelik Kapı Genel Müdürü Hüseyin Pekgüzel, "Kalitemizden ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz. Ayrıca müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmet sunuyoruz" diye konuştu.

HER SEKTÖRE UYGUN MOBİLYA

Mobilya sektöründe ise ağırlıklı yurt dışı işler yapan HPM Dizayn markası ile ahşap ve türevlerinden mamul, akrilik, çelik, alüminyum gibi farklı bileşenlerle bütünleşmiş her türlü mobilya imalatını gerçekleştiren Hüseyin Pekgüzel şöyle konuştu: "Konut, stadyum, üniversite ya da hastane gibi her türlü projede yer alabiliyoruz. Belgelendirilmesi yapılmış yangın dayanımlı ahşap kapılar ile alüminyum kasa üzerine cam kanat uygulamalı iç kapılar imal ediyoruz. Özellikli ürün olarak talep gören akrilikten mamul banko, lavabo ve tezgah uygulamalarımız ile dış kaynak kullanmaksızın tüm ürün gruplarını aynı çatı altında imal ediyoruz."

TÜM SÜREÇLER TEK ÇATI ALTINDA

HPM olarak müşterilerinize pek çok avantaj sunduklarını dile getiren Pekgüzel, "Fitout olarak adlandırılan, anahtar teslim iş modeli uygulamamız mümkün olduğu gibi, konsept tasarımın oluşturulması, imalat (shop drawings) çizimlerinin hazırlanması, tedarik aşamasında BOQ listelerinin oluşturulması ile saha çalışmalarının yönetim ve koordinasyonu gibi farklı modellerde iş yapma seçeneğini müşterilerimize sunuyoruz. HPM Dizayn olarak tüm bu saydığım ürün gruplarını 30.000 metrekarelik tesisimizde üretiyoruz. Tüm süreçleri aynı çatı altında gerçekleştirme kabiliyetine sahip olduğumuzdan, bu avantaj işverene takip anlamında büyük kolaylık sağlıyor. Yurt dışı proje portföyümüz de oldukça geniş" şeklinde konuştu.

HEM OTEL HEM SHOWROOM

Çelik kapı ve mobilya sektörü dışında Aydın için hem istihdam yaratan hem de yatırım amacı ile farklı bir sektörde de adını duyurmaya karar veren firma otel projesini de hayata geçirdi. Yüzde 100 yerli ve milli sermayeye sahip Anemon Oteller zinciri ile yine ilk defa uygulanan yönetim modeli iş birliği ile Aydın Anemon olarak hizmet vermeye başladı. Sur Çelik Kapı Sur Çelik Kapı Genel Müdürü Hüseyin Pekgüzel, "Bu sektörde de hedeflerimize ulaşmada kullanacağımız yöntemleri en iyi şekilde belirledik. HPM Dizayn markamız ile yer aldığımız projelerde tasarımını da yapmış olduğumuz 15 farklı tipte odayı kendi otelimizde uyguladık. Amacımız oteldeki misafir memnuniyetini en üst düzeyde tutarken, aynı zamanda showroom olarak da hizmet vererek Türkiye de bir ilk olmaktır" dedi.