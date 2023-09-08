Köpeklerin hedefi 5 yaşındaki çocuk oldu

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde sokak köpekleri, sokakta oynayan 5 yaşındaki E.D'ye saldırdı. Ölümden dönen çocuk, köpeklerin ısırması sonucu bacağından yaralandı. Olay, Nazilli'de Arslanlı Mahallesi'nde 3101 sokakta meydana geldi. E.D, evinin sokağında oynarken başıboş 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan ailesi çocuğu zor kurtardı.
Bacağından yaralanan küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı. Çocukları E.D'yi parçalanmak üzeriyken köpeklerin arasından zor aldıklarını dile getiren ailesi, "Sokak köpekleri tehlike saçıyor. Başıboş köpeklerin saldırdığı oğlumuz ölümden döndü. Biz yetişemeseydik, oğlumuzu parçalayacaklardı. Sokak köpeklerine önlem alınmalı yoksa çocuklarımız sokağa çıkamayacak hale gelecek" dedi.