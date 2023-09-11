Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, saat 00:30 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 BD 361 plakalı motosikletiyle Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan Mehmet Demir, hakimiyetini kaybederek önce orta refüje ardından da korkuluklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Mehmet Demir ve arkasında yolcu konumunda olan İ.K (20) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Demir ve İ.K.'ye ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Mehmet Demir hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakım servisine alınan İ.K.'nin ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan memleketi İncirliova'da bugün toprağa verilen Mehmet Demir'in hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; motosikletiyle ilerleyen Demir'in orta refüje çarpma ve kazayı fark eden vatandaşların yardıma koşmaları görülüyor.