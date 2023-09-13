Aydın’da göçmen kaçakçısı 3 organizatör tutuklandı

Didim'de yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 3 organizatör ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mavişehir Mahallesi Sırtlan Koyu civarında kaçak yoldan Yunan adalarına geçmek isteyen ve makilik alanda gizlenmiş 49 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmen şahıslara 100 metre mesafede organizatör olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs emniyet güçlerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 organizatör ise göçmen kaçakçılığı suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.