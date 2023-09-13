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Haberler Aydın Hastaneden kaçtı uçuruma yuvarlandı

Hastaneden kaçtı uçuruma yuvarlandı

KAZIM YÖRÜKCE
Hastaneden kaçtı uçuruma yuvarlandı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde iddiaya göre psikolojik rahatsızlığı bulunan bir hasta, tedavi için götürüldüğü hastanede sedyede yatarken aniden ayağa kalkıp kapıdan koşarak kaçtı. Hastane bahçesinde bulunan yamaçtan yaklaşık 20 metre aşağıya yuvarlanan hasta, itfaiye ekipleri ve sağlık personeli tarafından baygın vaziyette kaçtığı hastaneye geri getirildi.

Bir süredir psikolojik rahatsızlıkları bulunan D.Ç. isimli şahıs tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesine getirildi. D.Ç. tedavisi başladıktan kısa süre sonra sedyeden kalkarak hastane koridorunda koşmaya başladı. Hastane kapısından çıkan D.Ç, bahçedeki yamaçtan yaklaşık 20 metre aşağıya yuvarlandı. D.Ç.'nin yardımına hastanedeki sağlık görevlileri koştu. D.Ç. kaçtığı hastanede yeniden tedavi altına alındı

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