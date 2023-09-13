Oyuncak ayının içine tabanca gizledi

AYDIN'IN Çine ilçesinde yasadışı silah imal edildiği tespit edilen iki adreste yapılan aramada çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirilirken, oyuncak ayının içerisine gizlenmiş tabanca da ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı silah ve mühimmat imal ve ticareti yapan şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Çine ilçesinde F.K. isimli şüpheli şahsa ait iki adreste yapılan aramada, 4 adet 9 mm. tabanca, 2 adet 7x65 mm. tabanca, 1 adet 6x35 mm. çapında tabanca, 2 adet dinamit lokumu, 1 adet 7x62 milimetre çapında fişek, 40 adet 9x19 milimetre çapında tabanca fişeği, 45 adet 7x65 milimetre çapında tabanca fişeği, 78 çift tabanca kabzesi, 10 adet ağzı açılmış namlu, 25 adet ateşleme iğnesi, 12 adet icra yayı ve mili, 3 adet Namlu açmak maksadı ile kullanılan matkap, 2 adet namlu şekillendirme ve bileme maksadı ile kullanılan spiral, 15 adet namlu açmak maksadıyla kullanılan matkap ucu, 30 adet el aleti, 65 adet şarjör, 2 adet tabanca üst kapağı, 90 adet çeşitli tabanca parça ve tertibatı, 4 adet Tabanca temizleme yağı, 50 adet havai fişek ele geçirildi. Jandarma ekipleri adreslerde yaptıkları aramalarda birçok noktada çeşitli mühimmatlar ele geçirilirken, oyuncak ayının içerisine gizlenmiş bir adet tabanca da ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.