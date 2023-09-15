Altın Güvercin 26. kez kanatlandı

Kuşadası'nın yıllara meydan okuyan marka organizasyonu Altın Güvercin Beste Yarışması başladı. İlk kez 1987'de düzenlenen yarışma, bu yıl 26. kez gerçekleştirilecek ve 17 Eylül'de finalistlerin jüri ve halk karşısında canlı performans sergileyeceği büyük final gecesi ile son bulacak. Özer Türk Stadyumu'nda gerçekleşecek gece, profesyonel müzik yaşamına 1987'de düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması'nda birinci olarak adım atan, Türk pop müziğinin güçlü sesi ve yorumcusu Aşkın Nur Yengi'yi 26 yıl sonra yeniden aynı sahnede sevenleri ile buluşturacak.

YENGİ SAHNE ALACAK

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğiyle, Eviz Yapı ve BS Ada İnşaat'ın ana sponsorluğunda bu yıl 26'ncı kez düzenlenen Altın Güvercin basın toplantısı ile başladı. Altın Güvercin Beste Yarışması, finalistlerin sahneye çıkış sıralarını belirleyen kura çekimi ile devam etti. Etkinlik kapsamında 16 Eylül'de İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sevilen pop müzik sanatçısı Melek Mosso bir konser verecek. 26. Altın Güvercin Beste Yarışması coşkusu, 17 Eylül'de Özer Türk Stadı'nda Okan Bayülgen'in sunumuyla gerçekleşecek büyük final gecesi ile zirveye ulaşacak.

ONUR ÖDÜLÜ VERİLECEK

10 finalistin büyük jüri karşısında canlı performans sergileyeceği final gecesinde 1987 yılında düzenlenen 2. Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda merhum pop müzik sanatçısı Harun Kolçak ile birlikte yorumladığı "Yeniden" şarkısı ile birinci olarak profesyonel müzik yaşamına adım atan Türk pop müziğinin güçlü sesi Aşkın Nur Yengi, sevilen şarkılarını katılımcılar için seslendirecek. Gelenekselleşen KUSAV Onur Ödülü de 26 yıl sonra bir kez daha sahnede müzikseverlerle buluşacak olan Aşkın Nur Yengi'ye verilecek.

DİJİTAL HALK OYLAMASI

2020 yılında yarışmaya eklenen dijital ortamdaki halk oylaması bu yıl da gerçekleşiyor. Yarışma için oy kullanmak isteyen müzikseverler, oylama için hazırlanan altinguvercin. com.tr adresli sayfaya girerek, finale kalan 10 parçanın tamamını dinleyebiliyor. Ardından facebook hesabı veya cep telefonuna gelecek onay kodu ile giriş yaparak 3 farklı besteye oy verebiliyor. Finalistleri canlı olarak dinleyerek oy verecek olan 12 final jürisine ek olarak dijital oylamanın sonucu, 13. jüri olarak halk jürisi şeklinde toplama dâhil edilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından ödüller sahiplerine halkın huzurunda takdim edilecek. Yarışmada birinci olan besteciye Altın Güvercin ve 100 bin TL, ikinciye Gümüş Güvercin ve 50 bin TL, üçüncüye ise Bronz Güvercin ve 25 bin TL para ödülü verilecek.

"TÜM MÜZİKSEVERLERİ BEKLİYORUZ"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin Beste Yarışması'nın Kuşadası için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Kentimizle özdeşleşmiş yarışmamız kapsamında bu yıl da önemli müzik profesyonellerini ağırlayacağız, finalistlerimizin heyecanına ortak olacağız. Sevgili Bayülgen'in sunumuyla gerçekleşecek büyük final gecemizde, bundan 26 yıl önce müzik yaşamına Altın Güvercin Sahnesi'nde birinci olarak adım atan değerli pop müzik sanatçımız Aşkın Nur Yengi'yi konuk edeceğiz. Tüm müzikseverleri Altın Güvercin Beste Yarışması coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.