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Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü,1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası'nda Davutlar Kavşağı mevkiinde motosiklet kazası meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen motosiklet sürücüsü kaza sonucu hayatını kaybetti. Motosiklet üzerindeki diğer kişi ise ağır yaralı olarak hastanaye kaldırıldı.

İHA
Aydın’da motosiklet kazası: 1 ölü,1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Söke-Kuşadası karayolu Davutlar Kavşağı mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde ilerleyen 09 AIR 547 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilerek bariyerlere çarptı. Motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yola savruldu.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İbrahim Bozkurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan Mehmet A.'nın ise ağır yaralı olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

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