Hain provokasyon: Türk bayrağını yakmaya çalıştı

AYDIN'IN Didim ilçesinde kimliği belirlenemeyen iki kişi bir sitenin girişinde asılı olan dev Türk bayrağını yakmaya çalıştı. Önceki gece Altınkum Mahallesi'ndeki bir sitenin girişine gelen ve kimliği belirlenemeyen iki kişi bir süre etrafı gözetledi.

İKİ kişiden biri eline cep telefonunu alarak ilk olarak dev Türk bayrağını çekti ardından cebinden çıkardığı çakmakla ucundan yaktı. Bir süre sonra ateş sönünce, şahıs bayrağı yeniden başka bir yerden yakmak istedi. Bayrağın yanmadığını görünce şahıs, arkadaşıyla birlikte bölgeden uzaklaştı. İki kişinin yaptığı provokasyon ise sitenin girişinde yer alan güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Bahse konu olayın birkaç gün önce gerçekleştiği ve olayın sosyal medyadan duyurulmasının ardından iki kişinin tespit edildiği ve haklarında çalışma başlatıldığı öğrenildi