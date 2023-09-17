Cinayet olup olmadığını Adli Tıp Kurumu söyleyecek

KUŞADASI'NDA iki yıl önce otomobil sürücüsü Görkem Efekan Culum(25), motosikletli gence çarparak ölümüne neden olmuştu. Kolundaki alçı ile araç kullanmasıyla alakalı hazırlanan rapor İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.

'KASKI YOKTU'

O gün Culum'un olay yerinde çekilmiş fotoğrafı davanın seyrini değiştirecek. Kuşadası 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar sonrası olay yeri fotoğrafları ve sürünün kolundaki alçı ile kullandığı ilaçlarla ilgili hazırlanacak ve rapor kaza mı cinayet mi belirlenecek. Kaza, 20 Eylül 2021'de Aydın Kuşadası Hacı Feyzullah Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Öztaş Plaza karşısında meydana geldi.

Culum, iddiaya göre kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önce kaldırıma sonra da Yusuf Kaya'nın (37) kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra öldü. Culum ifadesinde, "Bir aracı sollamak isterken taşa çarptım. Direksiyon kilitlendiği için motosiklet sürücüsüne nasıl çarptığımı hatırlamıyorum. Başında kask yoktu" demişti. 'Sağ eli atelle sarılıyken uyuşukluk yapan ağrı kesici hap ile araç kullanmak ölüme davetiye çıkarmak' diyen avukat Turbay "Sürücü bu fotoğraflarla adeta kendi kendini ihbar ediyor" ifadelerini kullandı.