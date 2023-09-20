  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kadınların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Kadınların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde 2'si kadın 4 kişilik grup ile psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın arasında laf atma meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın bıçakla yaralandı.

İHA
Kadınların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Olay, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na eğlenmek için Aydın'ın Söke ilçesinden gelen Songül Ş., Aytekin Y., Serkan Y. ve Adile C. sahilde yürüyüş yaptıkları sırada iddiaya göre psikolojik sorunları olan Serap B. (33) tarafından sözlü tacize uğradı.

Laf atma nedeniyle Adile C. ile Serap B. arasında çıkan tartışma kısa süre sonra saç saça baş başa kavgaya dönüştü.

Gruptaki erkeklerin ayırmaya çalıştığı kavgada Adile C., Serap B.'yi sol bacağı ve kalçasından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanlar içerisinde yerde kalan Serap B. kısa sürede bölgeye gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Serap B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yaya olarak kaçan Adile C. ise polis ekipleri tarafından Kaleiçi Cephane Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemeleri tamamlanan zanlı, bugün adliyeye sevk edildi. Adile C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA