  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da otomobiller çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Aydın'da otomobiller çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

AA
Aydın’da otomobiller çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

İsmail Sağıroğlu (33) idaresindeki 09 BS 992 plakalı otomobil, Aydın-İzmir kara yolu Atatürk Caddesi'nde Uğur Karakobak (20) yönetimindeki 09 TB 181 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle otomobillerdeki Ahmet (63) ve Gönül Sağıroğlu (60) ile Devran İlçebaylık (20) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA