‘Çayın temizliğinden belediye sorumlu’

AYDIN'IN Söke ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İberya Arıkan, Söke Çayı'nın kirliliğiyle ilgili belediyeye yapılan şikayetlerin arttığını belirterek, "Bakın burada pislik akıyor. Biz burayı Söke Belediyesi olarak ilaçlamaktan, temizlemekten bıktık. Normalde bizim buraya bu çalışmaları yapma yetkimiz de yok" demişti.

CHP'li Başkan Arıkan'a AK Parti Söke İlçe Başkanı Fatih Gürer'den yanıt gecikmedi.

DSİ'NİN dere yataklarındaki sorumluluğu olası taşkınları önlemek olduğunu, yabani bitkileri ve küçük su birikintilerini temizlemek görevinin kanun ve yönetmelikler gereği belediye sorumluluğunda bulunduğunu ifade eden Gürer, "Dolayısıyla, yapılan talihsiz açıklamada Söke Belediyesi zaten yapmakla sorumlu olduğu bir işi yaparken sanki devlet tarafından aksatılan bir hizmet varmışcasına devletin kurumlarını asılsız yere suçlamıştır" dedi.