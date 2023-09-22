Aydın’da aranan 18 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın'da jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticaretinden hükümlü olarak aranan 18 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğünün uyuşturucu satışını engellemeye yönelik planlı çalışması kapsamında, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından uyuşturucu trafiğinde rol almış aranan satıcı ve kullanıcılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda yakalanan 18 hükümlünün cezaevine gönderildiğini, bunlardan 3'ünün 10 yıl ve üstü ceza alan hükümlüler olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Zehir tacirleri, adaletten kaçamayacaksınız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehir tacirlerinden korumak için canla başla çalışıyoruz."