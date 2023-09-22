Sisam’a geçmek isteyen 6 göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Adagöl Mesire Alanı'nda piknik yapan vatandaşlar, şüpheli davranışlar sergileyen 6 kişiyi fark etti ve durumu polise bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekiplerini karşılarında gören düzensiz göçmenler kaçmaya başladı fakat polisten kurtulamadılar. Geçici kimlik belgesiyle İzmir'de yaşadıkları belirlenen düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmek için organizatörlere kişi başı 3 bin euro'ya anlaştıkları öğrenildi. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderildi.