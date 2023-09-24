Canı pahasına tren kazasını önledi

Nazilli'de önceki gün yaşanan olayda genç bir kız büyük bir faciayı önledi. İlçe merkezi Yeşil Mahalle'de bir araç hemzemin geçitte kapanan bariyere çarparak uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle kırılan bariyer, raylara düştü. Bu sırada bir trenin bariyerin bulunduğu raylara doğru hızla yaklaştığını gören Buse Ulay, 'tren kaza yapar' diyerek hemzemin geçide yaklaştı.

Genç kız, trenin geçişinden hemen önce bariyeri raylardan çekmeyi başardı. Buna rağmen tren, bariyerin ucuna çarparken olayda genç kız ölüm tehlikesi atlattı. Alihan Kazak da arkadaşının ölümü hiçe saydığı o anları kameraya aldı.

ARKADAŞI VİDEOYA ALDI

Trendeki vatandaşların hayatını kurtaran ve kahraman ilan edilen Ulay, kırılan bariyerin raylara düştüğünü görerek olaya müdahale etme gereği duyduğunu belirterek, trenin kaza yapmasını engellediği için mutlu olduğunu dile getirdi. Videoyu çeken Alihan Kazak da kaçan aracı kayda almak için kamerayı açtığını belirterek, "Aracı yakalayamadım fakat sonrasında olası bir kazayı kanıta alabilmek için videoyu çekmeye devam ettim. Her şeyin olabileceğini, bariyerin parçalanıp birine sıçrayabileceğini düşündüm o an. Gergin bir andı" dedi.