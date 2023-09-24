Köpeğe eziyet eden cani kıskıvrak yakalandı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sokak köpeğine eziyet ettiği tespit edilen Mustafa E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Umurlu mahallesinde bir şahsın sokak köpeğine eziyet ettiği ihbarları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde, işkence yapan kişinin Mustafa E. olduğu tespit edildi. Mustafa E. polis tarafından gözaltına alındı. Kentte tepki çeken olayla ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, şüphelinin kısıtlı olduğu, vasisinin bulunduğu, hayvanların durumlarının iyi olduğu ve gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edildi