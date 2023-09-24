Yörük Ali Efe vefatının 72. yılında anıldı

MİLLİ Mücadele yıllarında düşmana karşı gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla 'Efelerin Efesi' olarak anılan Yörük Ali Efe, vefatının 72. yılında mezarı başında anıldı. Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki Yörük Ali Efe Evi Müzesi'nde düzenlenen anma töreninde konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, Yörük Ali Efe'nin tarihte önemli bir yere sahip olduğunu hatırlattı. Canbolat, "Gelecek kuşaklarımıza Yörük Ali Efe gibi kahramanlarımızın kendi canlarından aziz bildikleri bu vatan topraklarını emanet ederken milli değerler etrafında birleştiklerini, hangi ruhla hareket ettiklerini aktarmak, bizlerin aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı en büyük sorumluluğudur" dedi. Yörük Ali Efe'nin torunu Kayhan Kavas ise "Burada benim çocukluğum geçti. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yaşadığı bu ev bizim için gerçekten duygusal zamanlar.