Aydınlı polis memurundan anlamlı kitap

Aydın'da polis memuru Suat Erdik'in görev yaptığı birime başvuran şiddet mağduru 201 kadınla birebir görüşerek kaleme aldığı 'Kadına yönelik şiddete karşı 6284' isimli kitabı yayınlandı. Erdik, kitabında toplumun kanayan bir yarasına dikkat çektiğini belirtti. Meslek hayatında karşılaştığı kadına yönelik şiddet vakalarıyla ilgili yükseköğretimde öğrenim gördüğü Sosyoloji bölümü için tez hazırlayan Erdik, daha sonra tez konusunu kitap haline getirdi. Toplumsal bir sorun olan kadına yönelik şiddetin başta kadınlar olmak üzere çocukları ve buna bağlı olarak tüm toplum bireyleri üzerindeki etkilerini irdeleyerek rakamsal veriler ışığında konuyu tüm yönleriyle ele alan Suat Erdik'in 367 sayfalık 'Kadına yönelik şiddete karşı 6284' isimli kitabı raflardaki yerini aldı.