2’nci kattan düşen bebek hayatta kaldı

Aydın Nazilli'de M.U.Y isimli 1 yaşındaki bebek, ebeveynlerinin içeride temizlik yaptığı sırada cam kenarında mama sandalyesinde oturuyordu. Bir anda dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düşen bebeğin çığlığını duyan aile, gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralı bebeği ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mucize eseri kurtulan 1 yaşındaki bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.