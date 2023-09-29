Aydın sele teslim oldu yağış yolları göle çevirdi

Aydın Yeşil Mahalle'de sokaklar göle döndü. Belediye ekipleri de suların tahliyesi için müdahalede bulundu. Nazilli Belediye Başkanı AK Partili Engin Kürşat Özcan da ekiplerin çalışmalarını sahada takip etti. Kuşadası'nda ilçe merkezinde bir anda bastıran sağanak yağış on dakikada yolları göle çevirdi. Özellikle Türkmen Mahallesi ve sahil bandındaki yollar göle döndü. Bazı vatandaşların kapanan rögar kapaklarını elleriyle açmaya çalıştı. Göle dönen yollarda ise araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti. Belediye ekipleri ise sağanak yağışın ardından göle dönen yollarda çalışma başlattı.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI

İncirliova ilçesinde akşam etkisini gösteren sağanak dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sevgi Yolu'nda rögarlar taştı, çok sayıda iş yerini su bastı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Koçarlıİncirliova yolundaki su birikintilerinden dolayı bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Koçarlı ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Öte yandan şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı anlar, cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

İSTANBUL SELE TESLİM OLDU

İSTANBUL'DA başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağışla Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi ve Esenyurt'ta su baskınları yaşanıyor. Öte yandan İstanbul'da trafik yağmurun da başlamasıyla durma noktasına geldi. Valilik ve AFAD'dan da halka art arda uyarı yapıldı