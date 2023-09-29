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Aydın'da inşaat halindeki apartmanın bahçesinde yangın çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde inşaat halindeki bir apartmanın arka bahçesinde sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Büyümeden kontrol altına alınan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Aydın’da inşaat halindeki apartmanın bahçesinde yangın çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangın, Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki inşaat halinde bulunan bir apartmanın arka bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arka bahçedeki atık malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Atık malzemelerin bulunduğu alandan çıkan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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