Kalp krizi geçiren vatandaşa polis yardımı

Aydın'ın Efeler ilçesinde rahatsızlanan vatandaşı polisin ekip aracıyla hastaneye götürdüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bahri Sağlam (79), Atatürk Kent Meydanı'nda önceki akşam yürüyüş yaparken fenalaştı ve destek istedi.

HASTANEYE YETİŞTİLER

Nefes almakta güçlük çeken yaşlı adam, meydanda görevli polislerden yardım istedi. Ekipler, Sağlam'ı ambulansı beklemeden vakit kaybetmemek amacıyla polis aracıyla hastaneye götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sağlam'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerin Sağlam'a yaptıkları yardım güvenlik kameralarına da yansıdı. Kayıtlarda, Sağlam'ın polis aracının yanına giderek yardım istediği ve araca bindirilerek sirenler eşliğinde meydandan ayrıldığı görülüyor.