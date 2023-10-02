Koçarlı Belediyesi’nin 2024 yılı bütçesi belli oldu

2023 yılında 124 milyon 662 bin TL olan Koçarlı Belediyesi bütçesi 2024 yılı için yüzde 106'lık bir artış ile 256 milyon olarak belirlenirken, Başkan Kaplan "2024 yılında yatırımlarımız artarak devam edecek. 2024 yılı bütçemiz de yatırım bütçesi olacak. Bütçemizin büyük bir bölümünü yatırımlar için ayırdık. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

2024 yılı tahmini bütçesi ile ilgili açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, hazırlanan tahmini bütçenin Koçarlı'nın marka ilçe olması yolunda büyük bölümünün yapılacak yatırımlar için kullanılacağının altını çizerek, "Plan ve Bütçe Komisyonuna özverili ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Bu tahmini bir bütçedir. Bulunduğumuz yılın bütçesine bakacak olursak önümüzdeki yıl için tahmini bütçemizde yüzde 106'lık bir artış görülüyor. Amacımız bu bütçe ile ilçemizi daha iyi yerlere taşımak. Yani 2024 yılı çok daha fazla projeyi hayata geçireceğimiz yıl olacak" dedi.

Konuşmasında "Biz Koçarlı'nın geleceğine yatırım yapıyoruz" diyen Başkan Kaplan, "2024 yılı bütçemiz meclisten geçerek kabul edildi ve 256 milyon TL olarak belirlendi. Göreve geldiğimiz yıl yani, 2019 yılında bütçemiz sadece 29 milyon liraydı. Geçen yılki bütçemizin gerçekleşme oranı yüzde 86 oldu. Ek bütçe yaptığımızdan dolayı bu yılki bütçemizin de gerçekleşme oranı daha yüksek çıkacak. Tahmin ediyorum ki bütçemiz, yüzde 95 oranında gerçekleşecek. Bu demek oluyor ki doğru bir bütçe yapmışız. 2023 yılının bitmesine 3 aylık bir süre kaldı. Hiç durmadan çalıştık. 2024 yılında çok daha yoğun bir çalışma bizi bekliyor olacak. Çünkü projelerimiz çok, yapacak işlerimiz çok, hemşerilerimizden aldığımız güç ile onların istekleri çerçevesinde, ilçemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak her alanda çok önemli yatırımlar yapmayı sürdüreceğiz. Bu anlamda tüm çalışma arkadaşlarıma ve meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Alınan bütçe kararının Koçarlı için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan belediyenin 2023 yılı bütçesine ilişkin hazırlanan 29 milyon 180 bin liralık ek bütçe de kabul oy birliğiyle edilirken meclis toplantısı, diğer gündem maddelerinin de ele alınmasının ardından sona erdi.