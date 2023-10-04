Bitcoin Safiye’ye 81 yıl hapis cezası

AYDIN'DA 4 yıldır devam eden davada Safiye Gökçe Yüce, dolandırıcılık suçundan 27 kez ayrı ayrı 3 yıldan 81 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hemşireden polise 40 kişiyi dolandıran 'Bitcoin Safiye'nin 30 milyonluk vurgununda flaş gelişme yaşandı. Bursa'da yakayı ele veren 'Bitcoin Safiye' işlemlerinin ardından getirildiği Aydın'da tutuklandı. Safiye G. Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce hakkında dolandırıcılık suçundan 27 kez ayrı ayrı 1 yıldan 5 yıla kadar toplam 135'er yıl hapis cezası istemiyle Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşması dün görüldü. Sanık Safiye Gökçen Yüce'ye 27 kez 3'er yıldan toplam 81 hapis ile 394 bin 300 TL para cezası verildi. Oğuzhan Yüce ise delil yetersizliğinden beraat etti.