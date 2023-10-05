Evin tapusu üzerine yapılmayınca çıldırdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kadın, iddiaya göre kocası tarafından yaşadıkları evin tapusu kendi üzerine yapılmayınca 6'ncı kattaki dairelerinin balkonundan atlamak istedi. Kadını, polis ve itfaiye ekipleri zor ikna etti. Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Ege Mahallesi'nde meydana geldi. Çisemkent Sitesi'nde yaşayan F.Ç. ile kocası Z.Ç. arasında oturdukları evin tapusunun kimin üzerine yapılacağı hususunda tartışma çıktı.

YAZILI BELGE GÖSTERDİLER

Bunun üzerine sinir krizi geçiren F.Ç., 6'ncı kattaki evlerinin balkonuna çıkarak atlamak istedi. Demir korkuluklara tutunup, aşağıya sarkan ve bağıran kadını gören komşuları durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. gelen ekipler kadını ikna etmeye çalıştı ve bir süre sonra, F.Ç.'ye evin kendi üzerine olduğuna dair bir yazılı belge gösterdi. Bunun üzerine sakinleşen kadın, korkuluklardan alınarak karakola götürüldü.